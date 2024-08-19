Ковачич: «Родри – один из лучших в мире, нам его не хватает»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался об отсутствующем из-за травмы Родри.

Испанец пропустил матч первого тура Премьер-лиги против «Челси». Команда Хосепа Гвардиолы смогла победить без своего ключевого игрока (2:0), а точный удар Ковачича установил на табло окончательный результат.

«Сегодня я был своего рода заменой Родри, но его всегда будет не хватать – речь идёт если не о лучшем, то об одном из лучших игроков в мире. Он важен для нас, но в то же время у нас всегда есть те, кто может выступить достойной заменой и сыграть свою роль», – заявил в интервью Sky Sports хорватский футболист.