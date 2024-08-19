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Мареска намекнул на скорый уход полузащитника из «Челси»

19 Августа 2024 • 05:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
25.08 16:00

Наставник «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о перспективах полузащитника Карни Чуквуэмеки.

20-летний футболист редко появлялся на поле в прошлом сезоне, а в матче первого тура нового розыгрыша Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» оказался вне заявки «синих».

«Каждый случай индивидуален. Карни – очень хороший игрок, но из-за травм, которые он получил в прошлом, сейчас ему важно провести 30-35 игр подряд. Сможет ли он сделать это у нас? Не уверен», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

Контракт Карни Чуквуэмеки с «Челси» рассчитан до 2028 года. Стоимость хавбека, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

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