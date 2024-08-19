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«Фулхэм» возобновит переговоры по игроку «Манчестер Юнайтед»

19 Августа 2024 • 05:03 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
24.08 14:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай остаётся в числе трансферных целей «Фулхэма».

«Дачники» уже предприняли две попытки подписания шотландца – в обоих случаях «красные дьяволы» ответили отказом. Ожидалось, что на этом лондонцы остановятся, однако, по информации журналиста Дармеша Шета, переговоры между клубами возобновились. Если всё пойдёт по плану, в скором времени «Фулхэм» обратится к «Манчестер Юнайтед» с улучшенным предложением по 27-летнему хавбеку.

По некоторым данным, манкунианцы оценивают Скотта Мактоминая примерно в 30 млн евро. Контракт игрока истекает следующим летом, но может быть автоматически продлён клубом до 2026 года.

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