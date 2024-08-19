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Уокер выбрал между Ямалем, Мбаппе и Винисиусом

19 Августа 2024 • 03:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
24.08 17:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал самого опасного оппонента по флангу.

34-летнему англичанину предстояло выбрать между Ламином Ямалем, Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. Как отмечают испанские СМИ, на первое место Уокер поставил француза, вторым в рейтинге стал его бразильский товарищ по мадридскому «Реалу», а замкнул тройку 17-летний вундеркинд из «Барселоны», который помог сборной Испании обыграть Англию в финале Евро-2024.

Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. На его счету более 300 матчей за «горожан» во всех турнирах.

В матче первого тура АПЛ против «Челси» (2:0) опытный защитник остался на скамейке запасных.

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