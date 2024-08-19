Мареска: «Челси» выглядит лучше с каждым матчем»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отметил прогресс в игре своей команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:2).

«Горожане» добыли победу в матче первого тура Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» благодаря голам Эрлинга Холанна и Матео Ковачича.

Несмотря на неудачный результат, Мареска считает, что в игре «синих» наблюдается прогресс.

«Сегодня мы снова были лучше, чем в прошлой игре [против «Интера»]. Для меня это самое главное – мы должны прогрессировать от матча к матчу. Совершенно очевидно, что мы становимся лучше и движемся в правильном направлении. Я не сомневаюсь в команде. Впереди нас ждут дни, когда мы будем побеждать и радоваться», – передаёт Football.London послематчевые высказывания итальянского специалиста.