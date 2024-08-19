Гвардиола высказался о травме Савио

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии вингера Савио.

20-летний футболист вышел в стартовом составе «горожан» в поединке первого тура Премьер-лиги против «Челси», но уже в перерыве был заменён.

«У него небольшое повреждение колена. Он сказал, что прекрасно знаком с этой проблемой, так как у него уже было подобное в прошлом. По всей видимости, это не так уж серьёзно. Надеюсь, он будет готов к следующей субботе», – приводит журналист Тайрон Маршалл высказывания Гвардиолы из послематчевого интервью.

Встреча «Челси» – «Манчестер Сити» завершилась победой действующих чемпионов со счётом 2:0. Для Савио этот матч стал дебютным в рамках Премьер-лиги.