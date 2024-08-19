Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу рассказал, чем его особенно впечатлил Соланке

19 Августа 2024 • 01:57 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
1 5.50 X 4.40 2 1.60
Через 19 ч. 3 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поведал о главных причинах, побудивших клуб подписать нападающего Доминика Соланке.

«Шпоры» объявили о трансфере 26-летнего англичанина 10 августа. «Борнмут» заработал на продаже форварда порядка 75 млн евро.

«Мы любим прессинговать, в этом нет никакого секрета, и у Соланке отличная трудовая этика для этого. Он харизматичен и забивает разные по типу голы.

Меня впечатляет его карьерный путь: у Доминика несколько раз не получалось в больших клубах – то, как игрок ведёт себя после такого, многое о нём говорит. Он отлично справился и забил 19 голов в прошлом сезоне, а теперь снова оказался в большом клубе. Я знаю, что у Соланке правильный менталитет. Я решил, что сейчас подходящее время, чтобы подписать его», – заявил Постекоглу в преддверии матча первого тура Премьер-лиги против «Лестера».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Борнмут Анге Постекоглу Доминик Соланке ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
02:13
Лестер - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Августа
22:18
Ставка и прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм АПЛ — 19 августа 2024
16 Августа
23:19
Ставка и прогноз на точный счёт матча Лестер – Тоттенхэм чемпионата Англии — 19 августа 2024
14:43
«Тоттенхэм» объявил о новом трансфере за 30 млн евро
11:40
«Хоффенхайм» перехватил Гложека у клуба из АПЛ
15 Августа
23:01
Трансфер Нету в «Челси» стал «серьёзным ударом» для «Тоттенхэма»
13 Августа
04:11
Клубы АПЛ и Ла Лиги готовы купить ло Чельсо у «Тоттенхэма»
12 Августа
04:33
Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
10 Августа
22:52
Постекоглу: «Соланке был тем, кого я очень хотел получить»
09 Августа
23:51
Заха стал целью ещё одного английского клуба
15:33
Постекоглу высказался о возможном трансфере Соланке
08 Августа
11:18
«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего сборной Англии
07 Августа
07:19
Звезде «Тоттенхэма» интересен вариант с переездом в Саудовскую Аравию 1
06 Августа
03:58
«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро 2
01:49
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
05 Августа
21:20
«Лестер» поборется за полузащитника «Ливерпуля»
03 Августа
20:22
«Тоттенхэм» не заинтересован в Кьезе
28 Июля
23:04
«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»
27 Июля
23:40
«Лестер» и «Саутгемптон» нацелились на вингера «Ливерпуля» 1
06:28
Постекоглу высказался о трансферных планах «Тоттенхэма»
25 Июля
06:02
Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
05:39
«Жирона» нашла замену Савио в английском топ-клубе
00:26
«Милан» предложил за игрока «Тоттенхэма» на 3 млн евро меньше, чем требуется
21 Июля
05:04
Стало известно, сколько заработает «Тоттенхэм» на продаже Хёйбьерга
03:41
«Тоттенхэм» близок к продаже Хёйбьерга
17 Июля
06:30
На Хёйбьерга появился претендент из АПЛ
05:15
Постекоглу оценил новичка «Тоттенхэма» Грэя, купленного за 47 млн евро
16 Июля
05:12
«Милан» и «Тоттенхэм» не договорились по трансферу защитника
15 Июля
22:02
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе
13 Июля
02:36
«Лестер» договорился с игроком «Ювентуса», оценённым в 35-40 млн евро
12 Июля
22:14
«Кристал Пэлас» принял решение по Эзе, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ
11 Июля
06:10
Игрок «Тоттенхэма» высказался о возможном переходе в «Милан»
10 Июля
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
04 Июля
23:14
«Тоттенхэм» отказывается отпускать своего защитника в «Милан» по сниженной цене
04:46
«Милан» договорился с игроком «Тоттенхэма»
28 Июня
06:27
В «Тоттенхэме» уверены в подписании игрока сборной Англии, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» 1
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
26 Июня
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕСТЕР ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ Месси выдвинул требование вандалам
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.08.24 в 22:00
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.90 4.20 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
02:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме Савио
01:57 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, чем его особенно впечатлил Соланке
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - первый клуб АПЛ, выигравший 10 матчей подряд с разницей в 2+ голов
01:37 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич: «Без важных игроков всегда непросто»
01:29 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» ведёт переговоры по игроку сборной Англии 1
01:12 · Англия. Премьер-лига
​Пэт Невин: «У Марески много работы»
00:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» выбирает между двумя игроками «Манчестер Сити» и звездой Бундеслиги 1 слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
Мареска ответил, не слишком ли много игроков в «Челси»
18 Августа
23:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил результативность Холанна в «Манчестер Сити»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Лавия: «Чуть боялся получить снова травму»
22:05 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола удивлён победой
21:55 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва настиг Нани в топе лучших португальских ассистентов АПЛ
21:47 · Англия. Премьер-лига
​Холанн прокомментировал свой сотый матч
21:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» выиграл 13 из последних 14 стартовых матчей сезона
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола «сожрал» 72-го тренера за всё время работы в АПЛ 1
21:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» одержал десять побед кряду в АПЛ - в седьмой раз в истории клуба
21:26 · Англия. Премьер-лига
​Холанн снова забил первый гол «Манчестер Сити» в новом сезоне
21:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн сыграл 100-й матч за «Манчестер Сити»
21:16 · Англия. Премьер-лига
​Мареска: «Большую часть матча мы были на уровне»
18:45 · Англия. Премьер-лига
Мареска – об отсутствии Стерлинга: «Тренерам за это платят…»
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Ждём прояснения»: У Стерлинга сделали заявление по ситуации в «Челси»
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» начал сезон с победы над «Кристал Пэлас»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч АПЛ
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обратился к Гвардиоле с просьбой
Все новости
Рекомендуем