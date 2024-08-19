Постекоглу рассказал, чем его особенно впечатлил Соланке

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поведал о главных причинах, побудивших клуб подписать нападающего Доминика Соланке.

«Шпоры» объявили о трансфере 26-летнего англичанина 10 августа. «Борнмут» заработал на продаже форварда порядка 75 млн евро.

«Мы любим прессинговать, в этом нет никакого секрета, и у Соланке отличная трудовая этика для этого. Он харизматичен и забивает разные по типу голы.

Меня впечатляет его карьерный путь: у Доминика несколько раз не получалось в больших клубах – то, как игрок ведёт себя после такого, многое о нём говорит. Он отлично справился и забил 19 голов в прошлом сезоне, а теперь снова оказался в большом клубе. Я знаю, что у Соланке правильный менталитет. Я решил, что сейчас подходящее время, чтобы подписать его», – заявил Постекоглу в преддверии матча первого тура Премьер-лиги против «Лестера».