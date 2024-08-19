«Манчестер Сити» - первый клуб АПЛ, выигравший 10 матчей подряд с разницей в 2+ голов

«Манчестер Сити» начал с победы новый сезон АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы переиграла лондонский «Челси», забив тому два безответных мяча. Это была десятая кряду победа «горожан» в матчах АПЛ, такие серии были и ранее, в том числе и у самого «Манчестер Сити», но впервые в истории лиги клуб выиграл десять матчей кряду с разницей в два и более мячей.

В последний раз «Манчестер Сити» не смог выиграть в АПЛ 31 марта в игре с лондонским «Арсеналом» - тот матч закончился со счётом 0:0.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с вернувшимся в Премьер-лигу «Ипсвичем».