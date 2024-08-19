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​Ковачич: «Без важных игроков всегда непросто»

19 Августа 2024 • 01:37 Комментировать

«Манчестер Сити» начал с победы новый сезон АПЛ, уже в тринадцатый раз за последние четырнадцать лет выиграв стартовый матч сезона. тем не менее, игра команды Хосепа Гвардиолы была не столь убедительна, как обычно. Один из авторов голов, Матео Ковачич, пояснил, что причиной является отсутствие важных игроков в составе.

- У нас есть отсутствия важных игроков в составе, а без них всегда непросто. Я тоже пропустил много времени, но это дало возможность лучше подготовиться. Я хотел быть готовым к началу сезона, - цитирует слова Ковачича Sky Sports.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Матео Ковачич
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