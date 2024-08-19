«Аль-Ахли» ведёт переговоры по игроку сборной Англии

Нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тони может переехать в Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе «пчёлы» отклонили предложение по 28-летнему игроку на сумму в 35 млн фунтов стерлингов (более 40 млн евро). Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент «Аль-Ахли» продолжает переговоры с «Брентфордом» и самим форвардом. Футболист ещё не принял решение по своему будущему.

Именно Айвен Тони считается главной трансферной целью «Аль-Ахли» в текущее окно. Действующий контракт англичанина, оценённого порталом Transfermarkt в 50 млн евро, истекает в середине следующего года.