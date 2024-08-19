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«Аль-Ахли» ведёт переговоры по игроку сборной Англии

19 Августа 2024 • 01:29 Комментировать (1)
Аль-Ахли Джидда
...
Al Oruba2
23.08 21:00

Нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тони может переехать в Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе «пчёлы» отклонили  предложение по 28-летнему игроку на сумму в 35 млн фунтов стерлингов (более 40 млн евро). Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент «Аль-Ахли» продолжает переговоры с «Брентфордом» и самим форвардом. Футболист ещё не принял решение по своему будущему.

Именно Айвен Тони считается главной трансферной целью «Аль-Ахли» в текущее окно. Действующий контракт англичанина, оценённого порталом Transfermarkt в 50 млн евро, истекает в середине следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Аль-Ахли Джидда айвен тони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА AL ORUBA2
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
19 Августа 2024 в 01:46
Гамон Геше и Насру.. А-ха-ха-ха.. 🤭
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