​Пэт Невин: «У Марески много работы»

«Челси» начал с поражения свой новый сезон в АПЛ, команда проиграла в домашнем матче «Манчестер Сити». Бывший игрок лондонского клуба Пэт Невин прокомментировал увиденное в первом матче чемпионата - и пришёл к выводу, что у итальянского наставника много работы.

- «Челси» выглядел лучше во второй половине игры, после того, как были внесены коррективы и сделаны замены. Но игрокам ещё предстоит срабатываться друг с другом. У Энцо Марески много работы, - цитирует слова Пэта Невина BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном».