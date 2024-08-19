Сафонов на банке, Мбаппе на грешной земле, Левандовски на коне

«Байер» в своём репертуаре и строгие лидеры АПЛ

На ушедшей неделе стартовали четыре европейских национальных чемпионата из топ-5 – кроме Бундеслиги. В Германии прошёл Суперкубок. «Байер» там что сделал? Да, победил. Да, отыгравшись в конце матча. «Штутгарт» проиграл серию пенальти. Причём больше тайма «Байер» провёл вдесятером – как в майском финале Кубка с «Кайзерслаутерном».

Чем примечательным отметился первый тур АПЛ? Тройка призёров предыдущего чемпионата выиграла по 2:0. «Манчестер Сити» так справился с «Челси» не без гола Холанна, «Ливерпуль» огорчил новичка лиги «Ипсвич» не без гола сменившего имидж Салаха, а «Арсенал» подтвердил более высокий класс по сравнению с «Вулверхэмптоном».

У «Манчестер Юнайтед» туго складывался матч против «Фулхэма». От потери очков Эрика тен Хага спас поздний гол новобранца «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее. Но каждый раз так удачно отскакивать вряд ли получится. Другой любопытный матч в чемпионате Англии вынесен на понедельник – «Лестер» против «Тоттенхэма».

Левандовски тянет молодёжь, Мбаппе не раскочегарился

Флик, подвергшийся масштабной критике после вчистую проигранного Кубка Жоана Гампера, чуть выдохнул. Каталонцы победили «Валенсию». В старте у «Барсы» вышли три 17-летних игрока, но сработал, наоборот, опыт. Почти 36-летний Левандовски бахнул голами в конце первого тайма и с пенальти в начале второго. Так что 1:2 на «Месталье».

Мбаппе дебютировал за «Реал» в Ла Лиге, но это получилось не как в Суперкубке УЕФА. И там, и там было зафиксировано по два мяча, но если в Суперкубке оба их забили «сливочные» («Аталанте»), то в чемпионате произошёл обмен голами с «Мальоркой». За «Реал» отличился Родриго, а Мбаппе весь матч пробегал вхолостую.

90 минут Кузяева, «Монако» без Головина, миланская идентичность

«Гавр» против «ПСЖ» – это был шанс сыграть друг против друга у Кузяева и Сафонова. Далер провёл весь матч на поле, а Матвей – на скамейке. Что по результату? «ПСЖ» забил в начале первого тайма, «Гавр» сравнял в начале второго. И напоследок в концовке парижане блеснули ещё тремя голами. Итог – 1:4. И повреждение Гонсалу Рамуша.

«Монако» завершал прошлый сезон без Головина и новый начал тоже без Головина. Причина – травма. Одна, другая. Гола Минамино хватило монегаскам для победы над «Сент-Этьеном». Мейсон Гринвуд сделал дубль за «Марсель» и помог своей новой команде победить «Брест» с внушительным счётом 5:1.

«Интер» и «Милан» взяли примеры друг с друга, сыграв по 2:2 с «Дженоа» и «Торино» соответственно. Ну ладно, «Интер» не брал пример, потому что его матч прошёл раньше. Действующий чемпион Серии A повёл себя нестандартно. Если «Интер» упустил победу на флажке, то «Милан» вырвал ничью двумя поздними голами (один из них на счету Мораты).

Кирилл Иванцов