«Аль-Хиляль» выбирает между двумя игроками «Манчестер Сити» и звездой Бундеслиги

«Аль-Хиляль» намерен усилить защиту звёздным игроком. Саудовский клуб занимается поисками футболиста на правый фланг обороны – в шорт-лист попали Кайл Уокер и Жоау Канселу, представляющие «Манчестер Сити», а также Жереми Фримпонг из леверкузенского «Байера», докладывает журналист Джек Гаган. Судя по всему, именно нидерландец рассматривается чемпионами Саудовской Аравии как приоритетная кандидатура.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Уокера и Канселу в 13 и 25 млн евро соответственно. Ценник Фримпонга на том же портале – 50 млн евро.

Недавно «Аль-Хиляль» стал победителем Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв в финале «Аль-Наср» (4:1).