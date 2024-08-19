Мареска ответил, не слишком ли много игроков в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о составе своей команды.

«Синие» начали сезон с поражения от «Манчестер Сити» в домашнем матче первого тура Премьер-лиги (0:2). После завершения поединка журналисты задали наставнику лондонцев вопрос о вероятном численном переизбытке игроков в команде.

«Пока трансферное окно не закрыто, мы можем продавать и покупать футболистов. После закрытия рынка станет комфортнее – и не только мне, но и всем тренерам в мире.

Сегодня было сложно выбрать стартовый состав из 11 игроков. На скамейке остались те, кто, вероятно, заслуживал выйти – например, Мудрик. Но иногда нужно принимать такие решения», –

Беспокоюсь ли я, что кто-то может быть недоволен мной? Нет, это моя работа. Я здесь, чтобы принимать решения по составу», – цитирует Football.London Мареску.