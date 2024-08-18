Гвардиола оценил результативность Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности нападающего Эрлинга Холанна.

«Такие показатели соответствуют уровню Месси и Криштиану Роналду. В этой стране это нечто невероятное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что сегодня, 18 августа, «Манчестер Сити» в матче первого тура Российской премьер-лиги на выезде обыграл лондонский «Челси» (2:0), а норвежец отметился забитым мячом.

Форвард провел сотую игру в составе «горожан». На его счету 91 забитый мяч.

Контракт 24-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.