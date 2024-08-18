Лавия: «Чуть боялся получить снова травму»

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. В составе «Челси» на поле впервые за год появился Ромео Лавия - игрок, купленный за бешеные деньги у «Саутгемптона» в прошлом году. Он прокомментировал события игры и своё появление на поле:

- Я думаю, что в матче было много положительного. Мы создали много шансов. Надо смотреть на вещи положительно и двигаться вперёд. Я благодарен клубу и медикам за терпение и усилия, приложенные в прошлом сезоне. Предсезонка помогла мне сегодня, хотя я чуть боялся получить снова травму, - цитирует слова игрока Sky Sports.