В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. Хосеп Гвардиола удивлён победой команды, так как он считает, что его игроки сыграли далеко не лучшим образом.

- Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки получили три очка. Мы давно не побеждали на стадионе «Челси», что также хорошо. Плохо то, что впереди у нас целых 65 игр, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».