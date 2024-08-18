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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола удивлён победой

18 Августа 2024 • 22:05 Комментировать

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. Хосеп Гвардиола удивлён победой команды, так как он считает, что его игроки сыграли далеко не лучшим образом.

- Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки получили  три очка. Мы давно не побеждали на стадионе «Челси», что также хорошо.  Плохо то, что впереди у нас целых 65 игр, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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