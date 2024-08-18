​Бернарду Силва настиг Нани в топе лучших португальских ассистентов АПЛ

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. Португальский футболист «горожан» Бернарду Силва отметился в этой игре очередной голевой передачей, и теперь их у него 43.

В этом топе Бернарду Силва сравнялся с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Нани, который также сделал 43 голевые передачи за всё время выступлений в АПЛ. Теперь они вместе возглавляют топ лучших ассистентов из Португалии в истории АПЛ.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».