​Холанн прокомментировал свой сотый матч

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. Для Эрлинга Холанна матч стал сотым в составе его нынешнего клуба с момента перехода в «Манчестер Сити» в 2022 году. Он прокомментировал сей юбилей:

- Это произошло так быстро. Даже невероятно быстро. Мой третий сезон в клубе. Сейчас я счастлив, ведь мы только что победили и показали, что находимся в отличной форме, хотя и не идеальной, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».