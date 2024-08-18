​Гвардиола «сожрал» 72-го тренера за всё время работы в АПЛ

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2. Энцо Мареска, проведя свой первый матч в АПЛ, сразу же проиграл Хосепу Гвардиоле и стал его 72-й жертвой - именно это количество тренеров проигрывали Гвардиоле в АПЛ, начиная с 2016, когда тот возглавил «Манчестер Сити».

Есть лишь трое тренеров, которые не проиграли Гвардиоле в АПЛ - это Айтор Каранка (одна ничья), Стив Эгнью (одна ничья) и его бывший партнёр по «Барселоне» Рональд Куман - две ничьи и одно поражение от него.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».