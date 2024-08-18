​«Манчестер Сити» одержал десять побед кряду в АПЛ - в седьмой раз в истории клуба

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2.

Для «Манчестер Сити» это была десятая победа кряду в рамках английского чемпионата - естественно, с учётом матчей прошлого сезона, когда подопечные Гвардиолы выдали финишный спурт из девяти побед.

Это уже седьмая подобная серия из десяти побед кряду и более в истории выступлений «Манчестер Сити» в высшей лиге английского футбола. Максимум для остальных команд - по пять таких серий.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ипсвичем».