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​Холанн снова забил первый гол «Манчестер Сити» в новом сезоне

18 Августа 2024 • 21:26 Комментировать

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом страны, проиграв тому со счётом 0:2.

Первый гол «горожан» в этом матче забил норвежский бомбардир Эрлинг Холанн - он снова, уже в третьем сезоне кряду, забил первый гол «Манчестер Сити» в новом сезоне. Это было против лондонского «Вест Хэма» в 2022, «Бёрнли» в 2023 и сейчас против «Челси». Ранее то же самое, с 2013 по 2015 год, удавалось Давиду Сильве.

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в банду каталонского наставника Хосепа Гвардиолы в 2022 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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