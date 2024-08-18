​Холанн сыграл 100-й матч за «Манчестер Сити»

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, лондонский «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом, проиграв тому со счётом 0:2.

Для норвежского нападающего Эрлинга Холанна этот матч стал сотым в составе своего нынешнего клуба с учётом всех турниров, в которых он успел поиграть за клуб. И отметил он сиё событие приличествующим образом, забив гол.

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в банду каталонского наставника Хосепа Гвардиолы в 2022 году. До этого норвежский гигант выступал в немецком чемпионате - в составе дортмундской «Боруссии».