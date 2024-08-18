​Мареска: «Большую часть матча мы были на уровне»

В Англии завершается первый тур начавшегося чемпионата, «Челси» принимал дома «Манчестер Сити» и не справился с чемпионом, проиграв тому со счётом 0:2. Итальянский наставник «пенсионеров» Энцо Мареска считает, что его команда смотрелась вполне достойно большую часть матча.

- Я думаю, что большую часть матча мы играли достойно. Может, даже лучше соперника. Но мы не использовали свои шансы. Игра в штрафной площадке - вот в чём была разница. Но выступлением в целом я доволен, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном».