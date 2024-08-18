Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси»

В центральном матче первого тура Английской премьер-лиги сошлись «Челси» и действующий чемпион «Манчестер Сити».

Для «Челси» это был первый официальный матч сезона, тогда как «Манчестер Сити» 10 августа уже вышел официально в свет победой над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке по пенальти. Понятно, что у «Сити» сейчас класс выше, но «Челси» перелистнул некую страницу в книге своей истории, назначив главным тренером Энцо Мареску.

Если вспомнить прошлый чемпионат, то там «Челси» и «Манчестер Сити» дважды сыграли вничью. С умопомрачительным счётом 4:4 и куда более обычным 1:1. Дальше команды встретились в полуфинале Кубка Англии – «небесно-голубые» победили 1:0. И уже в летней предсезонке «Ман Сити» обыграл «аристократов» с цифрами 4:2.

Теперь об отчётном матче. Лондонцы разыграли угловой на правом фланге, пошла подача, и Фофана перспективно пробил слёта – не попал в створ. Доку ответил также неточным ударом по чужим воротам. Жереми увёл мяч справа чуть к центру от Кукурельи и пробил со слишком большим отклонением от дальней штанги.

В спокойном режиме команда из Манчестера открыла счёт на восемнадцатой минуте. Доку отдавал передачу с левого фланга, Бернарду Силва аккуратно продлил мяч на Холанна, а тот несколько коряво отправил его в сетку. Было ли положение «вне игры»? ВАР показал, что не было. Поэтому 0:1.

Де Брёйне вскоре получил момент удвоить преимущество гостей, но ударил мимо правого угла после передачи Савио. В целом добивать соперника «Манчестер Сити» не отправился, давая «Челси» поиграть. А около 40-й минуты пришло время Роберта Санчеса спасать лондонцев во время ударов Доку (издали) и Бернарду Силвы.

«Челси» забил чуть позже – там взятие ворот отменилось из-за офсайда. Эдерсон отразил попытку Палмера, и Джексон добавил мяч в ворота из «вне игры». Чистый почти момент был у «Челси» на исходе часа игры, когда Энцо Фернандес прострелил на левую штангу для Педру Нету, однако Рико Льюис в подкате отвёл угрозу на угловой.

Немного погодя Лавия забросил в штрафную на Джексона, чей удар не стал никаким фатальным для Эдерсона. Всё-таки Гвардиола кое-что сказал своим подопечным в перерыве, чтоб они играли понадёжнее. Если б в атаке визитёры повесомее действовали, для них было бы ещё лучше. Их гол был отменён из-за фола Холанна, точности из-за пределов штрафной не хватило де Брёйне.

И всё-таки команда Гвардиолы провела второй мяч, чтоб ничего не беспокоило её в концовке. Гюсто потерял мяч, а Ковачич воспользовался ситуацией и с приличной дистанции поразил левый угол вот своего бывшего клуба. Санчес дотянулся, но без толку. 0:2.

«Манчестер Сити» стартовал в чемпионате Англии с будничной (хоть и воскресной) победы. Следующий соперник «Сити» – «Ипсвич». А «Челси» перед матчем АПЛ с «Вулверхэмптоном» сыграет в Лиге Европы с «Серветтом».

Кирилл Иванцов