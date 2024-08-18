Мареска – об отсутствии Стерлинга: «Тренерам за это платят…»

Рахим Стерлинг не попал даже в число запасных игроков «Челси» на воскресный матч стартового тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Энцо Мареска.

«Это просто техническое решение, больше мне нечего сказать. Тренерам платят за принятие решений, и иногда эти решения не нравятся футболистам», - слова Марески приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее с заявлением выступили представители Рахима Стерлинга.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции.