«Ждём прояснения»: У Стерлинга сделали заявление по ситуации в «Челси»

Рахим Стерлинг не попал в заявку «Челси» на воскресный матч первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Комментарий по поводу ситуации игрока дали его представители.

«Стерлинг приехал в Англию на две недели раньше, чтобы индивидуально тренироваться, а потом провёл хорошую предсезонную подготовку под руководством нового тренера, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения.

Рахим стремится выступать на самом высоком уровне ради «Челси» и фанатов, которых он высоко ценит. Учитывая его включение в официальные предматчевые материалы клуба на этой неделе, мы ожидали, что Рахим будет участвовать в матче этих выходных в каком-либо качестве.

Как представители игрока, мы всегда вели позитивный диалог с «Челси» и получали от клуба заверения относительно будущего Рахима, поэтому мы с нетерпением ждём прояснения ситуации. До тех пор мы продолжим поддерживать желание Рахима начать новый сезон позитивно», - заявление приводит Daily Mail.