«Брентфорд» начал сезон с победы над «Кристал Пэлас»

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» провели матч первого тура Премьер-лиги. Гости выглядели активнее и острее, но проиграли. На 29-й минуте Брайан Мбеумо блеснул техникой и в одиночку завершил быструю атаку метким ударом - 1:0. Соперник отыгрался после автогола Итана Пиннока.

На 60-й минуте Одсонн Эдуар отправил мяч в сетку, но судья усмотрел офсайд, ВАР подтвердил решение. Вскоре Натан Коллинз не смог переиграть кипера, но Йоан Висса был первым на отскоке - 2:1.