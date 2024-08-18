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«Брентфорд» начал сезон с победы над «Кристал Пэлас»

18 Августа 2024 • 18:06 Комментировать
Брентфорд
2:1
Кристал Пэлас

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» провели матч первого тура Премьер-лиги. Гости выглядели активнее и острее, но проиграли. На 29-й минуте Брайан Мбеумо блеснул техникой и в одиночку завершил быструю атаку метким ударом - 1:0. Соперник отыгрался после автогола Итана Пиннока.

На 60-й минуте Одсонн Эдуар отправил мяч в сетку, но судья усмотрел офсайд, ВАР подтвердил решение. Вскоре Натан Коллинз не смог переиграть кипера, но Йоан Висса был первым на отскоке - 2:1.

Протокол игры  
Брентфорд2:1Кристал Пэлас
(1:0) Мбеумо Брайан29'  
  56'Пиннок Итан (1:1)
(2:1) Висса Йоан76'  
Флеккен МаркРасмуссен МадсКоллинз НатанПиннок ИтанАйер КристофферНоргор КристианЯнельт Витали 74' (Льюис-Поттер Кин ( 74') Мбеумо Брайан 90' (Ми Бен ( 90') Йенсен Матиас 84' (Карвалью Фабиу ( 84') Шаде Кевин 74' (Дамсгор Миккель ( 74') Висса Йоан  20' 84' (Ониика Фрэнк ( 84')
Запасные: Тони АйвенПирт-Харрис МилсТревитт РайанЯрмолюк ЕгорВальдимарссон Хакон-Рабн
Хендерсон ДинРичардс Крис  58' 84' (Дукуре Шейк ( 84') Андерсен Йоаким  22'Гехи Марк  45'Муньос ДаниэльМитчелл ТайрикХьюз Уилл 84' (Сарр Исмаила ( 84') Уортон Адам 74' (Лерма Хефферсон ( 74') Камада Даити  65' 70' (Айю Джордан ( 70'  90') Эзе ЭберечиМатета Жан-Филипп 46' (Эдуар Одсонн ( 46')
Запасные: Шлупп ДжеффриРиад ЧадиДжонстон СэмКлайн Натаниэль
18 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брентфорд

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