«Брентфорд» начал сезон с победы над «Кристал Пэлас»

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» провели матч первого тура Премьер-лиги. Гости выглядели активнее и острее, но проиграли. На 29-й минуте Брайан Мбеумо блеснул техникой и в одиночку завершил быструю атаку метким ударом - 1:0. Соперник отыгрался после автогола Итана Пиннока.
На 60-й минуте Одсонн Эдуар отправил мяч в сетку, но судья усмотрел офсайд, ВАР подтвердил решение. Вскоре Натан Коллинз не смог переиграть кипера, но Йоан Висса был первым на отскоке - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан29'
|56'Пиннок Итан (1:1)
|(2:1) Висса Йоан76'
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс•Коллинз Натан•Пиннок Итан•Айер Кристоффер•Норгор Кристиан•Янельт Витали74' (Льюис-Поттер Кин (74') •Мбеумо Брайан90' (Ми Бен (90') •Йенсен Матиас84' (Карвалью Фабиу (84') •Шаде Кевин74' (Дамсгор Миккель (74') •Висса Йоан 20'84' (Ониика Фрэнк (84')
Хендерсон Дин•Ричардс Крис 58'84' (Дукуре Шейк (84') •Андерсен Йоаким• 22'Гехи Марк• 45'Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик•Хьюз Уилл84' (Сарр Исмаила (84') •Уортон Адам74' (Лерма Хефферсон (74') •Камада Даити 65'70' (Айю Джордан (70') • 90'Эзе Эберечи•Матета Жан-Филипп46' (Эдуар Одсонн (46')
Запасные: Шлупп Джеффри•Риад Чади•Джонстон Сэм•Клайн Натаниэль
18 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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