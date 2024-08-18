«Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч АПЛ

Программа стартового тура Премьер-лиги Англии включает в себя большой матч – «Челси» будет принимать «Манчестер Сити».

Наставник «Челси» Энцо Мареска решил включить в стартовый состав таких игроков: Санчес, Кукурелья, Колвилл, Гюсто, Фофана, Кайседо, Лавиа, Фернандес, Палмер, Нкунку, Джексон.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, включил в основу следующих футболистов: Эдерсон, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Савиньо, Доку, Холанн.

Матч между «Челси» и «Манчестер Сити» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.