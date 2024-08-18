«Манчестер Сити» обратился к Гвардиоле с просьбой

Долгосрочное будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемой темой, ведь до истечения срока действующего контракта тренера «Манчестер Сити» остаётся меньше года. Трудовой договор, как известно, рассчитан до конца июня 2025 года.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Сити» попросил Гвардиолу дать ответ по будущему к Рождеству. В стане чемпионов Англии хотят, чтобы процесс поиска нового тренера (если он будет необходим) был спокойным и гладким, а для этого нужно время. Полгода «горожанам» вполне хватит, чтобы найти нового рулевого и договориться с ним.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.