«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну и Родри

В последнее время слухи стали связывать полузащитника «Манчестер Сити» Родри с мадридским «Реалом». На этом фоне в стане чемпионов Англии приняли важное решение – «горожане» собираются предложить испанцу новый контакт с увеличением заработной платы в два раза. Родри может стать самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Сити» вместе с Эрлингом Холанном и Кевином де Брёйне (они получают 375 тысяч фунтов в неделю), пишет The Mirror.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» планирует и переговоры с Эрлингом Холанном – норвежскому форварду тоже могут предложить более высокую зарплату.