Биограф Гвардиолы назвал две причины, по которым тренер может уйти из «Манчестер Сити»

Биограф Хосепа Гвардиолы, журналист Марти Перернау, высказался на тему возможного ухода тренера из «Манчестер Сити». По мнению биографа, есть только две причины, которые могут заставить специалиста покинуть клуб.

«У Гвардиолы сейчас идеальный клуб из-за экосистемы. У него очень хорошие отношения с игроками, а у игроков много энергии и желания снова побеждать. Я думаю, есть только два фактора: семья и собственная усталость. Возможно, семья скажет Гвардиоле, что он уже долго находится в Манчестере. Это может произойти. Я не говорю, что Пеп не продлит контракт, но я не уверен. Думаю, он примет решение между ноябрём и февралём», - сказал Перернау.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.