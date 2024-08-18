Мареска предупредил Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска предупредил игрока команды Коула Палмера. По словам специалиста, футболист столкнётся с высокими ожиданиями после успешного сезона на личном уровне. При этом Мареска отметил, что не только Палмер ответственен за забитые голы.

«Когда ты забиваешь 20 голов за сезон, это всегда трудно повторить, будь ты Коул Палмер или даже Эрлинг Холанн. Это сложно, и мы должны убедиться, что ответственность за голы с Палмером разделят другие атакующие полузащитники и нападающие. Не всё лежит на плечах Коула. Мы играем с двумя крайними форвардами, двумя атакующими игроками и «девяткой». Таким образом, эти пять игроков отвечают за голы», - сказал Мареска журналистам.