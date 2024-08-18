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Игрок «Ноттингем Форест» успокоил фанатов после жуткой травмы

18 Августа 2024 • 13:03 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Борнмут

Футболист «Ноттингем Форест» Данило уже в начале субботнего матча Премьер-лиги против «Борнмута» получил жуткую травму. После верховой борьбы 23-летний бразилец неудачно приземлился на газон. Ситуация была настолько серьёзной, что Данило даже оградили от взглядов публики и телезрителей полотном. 

В воскресенье Данило успокоил болельщиков, которые сильно переживали за его здоровье.

«Привет, ребята. Я просто решил сказать, что со мной всё в порядке, слава богу, и я уже дома. Скоро вернусь. Спасибо за сообщения поддержки», - написал Данило.

«Ноттингем Форест» и «Борнмут» сыграли вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Данило дос Сантос

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