Игрок «Ноттингем Форест» успокоил фанатов после жуткой травмы

Футболист «Ноттингем Форест» Данило уже в начале субботнего матча Премьер-лиги против «Борнмута» получил жуткую травму. После верховой борьбы 23-летний бразилец неудачно приземлился на газон. Ситуация была настолько серьёзной, что Данило даже оградили от взглядов публики и телезрителей полотном.

В воскресенье Данило успокоил болельщиков, которые сильно переживали за его здоровье.

«Привет, ребята. Я просто решил сказать, что со мной всё в порядке, слава богу, и я уже дома. Скоро вернусь. Спасибо за сообщения поддержки», - написал Данило.

«Ноттингем Форест» и «Борнмут» сыграли вничью – 1:1.