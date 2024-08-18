«Челси» – «Манчестер Сити»: Возможные стартовые составы на большой матч 1-го тура АПЛ

В стартовом туре Английской премьер-лиги пройдёт матч лондонского «Челси» против «Манчестер Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Челси»: Соргенсен, Кукурелья, Колвилл, Фофана, Гюсто, Кайседо, Лавия, Энцо Фернандес, Нкунку, Джексон, Палмер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Уокер, Ковачич, Бернарду Силва, Доку, де Брёйне, Фоден, Холанн.

У защитника «Челси» Риса Джеймса травма задней поверхности бедра. Под вопросом участие в матче нападающего «синих» Николаса Джексона. Форвард «Манчестер Сити» Оскар Бобб надолго вне игры из-за перелома.

Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Трево Чалоба тренируются с молодёжным составом «Челси». Так что рассчитывать на их появление в старте «аристократов» или хотя бы на замены не приходится.

«Челси» и «Манчестер Сити» встречались в межсезонье – в товарищеском матче победили «небесно-голубые» (4:2). 10 августа «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии (1:1, пен. 7:6).

Стартовый свисток в матче «Челси» – «Манчестер Сити» прозвучит сегодня, 18 августа, в 18:30 по московскому времени. Сыграют на «Стэмфорд Бридж». Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Кирилл Иванцов