Гвардиола: «Побеждать в Премьер-лиге становится всё труднее с каждым годом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о статусе фаворита.

«Горожане» забирали чемпионский титул Английской премьер-лиги в четырёх сезонах кряду. Неудивительно, что на старте новой кампании именно команду Гвардиолы считают главным претендентом на золото.

«Мы должны смириться, когда нас называют фаворитами. Когда ты выигрываешь [чемпионат] четырежды подряд, шесть раз из семи, это абсолютно нормально – остаётся лишь признать, что ты фаворит, и смириться с этим. Но я знаю, что нужно делать. Мы должны набирать очко за очком, одерживать одну победу за другой, но добиваться этого становится всё труднее с каждым сезоном», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

В первом туре АПЛ-2024/25 «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Челси». Матч пройдёт в воскресенье в 18:30 по московскому времени.