Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями на тему конкуренции в Английской премьер-лиге.

В прошедшей кампании «горожане» выиграли чемпионский титул в четвёртый раз подряд. В двух последних розыгрышах АПЛ главным конкурентом «Сити» был «Арсенал», но, по мнению Гвардиолы, дать бой способны и многие другие команды.

«В этом сезоне «Ньюкасл» снова будет таким, как два года назад. Лишний раз говорить про «Арсенал» и «Ливерпуль» нет никакой необходимости. «Манчестер Юнайтед» тоже будет там. В «Тоттенхэме» я тоже уверен – молодые игроки, знающий тренер. «Челси» с таким количеством игроков... Я верю в тренера «Челси», – приводит City Xtra ответ испанского рулевого.

Именно «Челси» будет соперником «Манчестер Сити» в матче первого тура. Встреча состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.