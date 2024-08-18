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Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана

18 Августа 2024 • 03:36 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может оказаться в другом клубе до конца месяца.

28-летний игрок заинтересован в смене обстановки, «Бавария» готов отдать его в аренду. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, француз вполне может покинуть «Баварию» в последние дни трансферного окна. На сегодняшний день основными претендентами на Комана являются «ПСЖ», «Барселона» и представители Английской премьер-лиги.

«Барселона» уже начала работу над подписанием футболиста, но может отказаться от сделки из-за его высокой зарплаты. В настоящий момент ситуация остаётся неопределённой.

Действующий трудовой договор Кингсли Комана с «Баварией» рассчитан до середины 2027 года.

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Бавария Барселона ПСЖ Кингсли Коман Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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