Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заинтересован в возвращении в свой прежний клуб.

Если верить слухам, немецкий игрок планирует покинуть ряды «сине-гранатовых» до закрытия летнего трансферного окна. И хотя рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что Гюндоган останется, разговоры о скором уходе хавбека не утихают. Более того, согласно сведениям LaTdT, 33-летний футболист уже связался с «Манчестер Сити» для обсуждения своего возможного возвращения. Руководство «горожан» готово рассмотреть такой вариант.

Илкай Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего и перебрался в «Барселону». Действующий контракт полузащитника истекает следующим летом.