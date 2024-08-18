Инсайдер Романо назвал предполагаемую стоимость трансфера Фелиша в «Челси»

Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» продолжают переговоры по нападающему Жоау Фелишу.

«Матрасники» надеются закрыть подписание полузащитника Конора Галлахера, а в обратном направлении должен направиться Фелиш. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами по обоим игрокам находятся на заключительной стадии – осталось урегулировать последние детали. Источник считает, что покупка 24-летнего португальца обойдётся «Челси» в 40-45 млн евро плюс бонусы. Это несколько меньше, чем предполагалось ранее.

В прошлом сезоне Жоау Фелиш выступал за «Барселону» на правах аренды. Форвард отметился десятью голами и шестью ассистами в 44 матчах за каталонцев.