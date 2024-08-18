Мареска: «Игроки «Челси» должны защищать друг друга на поле – без этого будет тяжело»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о культуре, которую хочет привить игрокам своей команды.

В воскресенье лондонцы примут на своём поле «Манчестер Сити» в матче первого тура Премьер-лиги. Для итальянского специалиста это первый официальный поединок во главе «синих».

«Одного таланта недостаточно, важны мелочи – на поле и за его пределами. Например, в одном из предсезонных матчей игрок соперников сильно ударил нашего игрока, и никого из товарищей по команде не оказалось рядом, чтобы заступиться за него.

Очень важно быть командой – вы должны быть близки на поле, словно вы братья, должны защищать друг друга. Без этого вам будет тяжело», – приводит PA Sport слова Марески.