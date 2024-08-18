Гвардиола высказался о шансах «Манчестер Сити» на пятое чемпионство подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о перспективах своей команды в новой кампании.

«Горожане» установили рекорд Премьер-лиги, четырежды подряд завоевав чемпионский титул. В воскресенье коллектив Гвардиолы начнёт поход за очередным золотом выездным матчем против «Челси».

«Давление немного ослабло, потому что мы добились своего [стали чемпионами четыре раза подряд]. Но если мы начнём думать, что останемся в безопасности в случае поражения в матче, то выиграть лигу снова не получится. Если мы будем думать, что наша работа уже сделана, то не попадём даже в четвёрку», – приводит журналист Саймон Стоун слова испанского наставника.