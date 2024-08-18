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Оби Микель в процентах оценил вероятность перехода Осимхена в «Челси»

18 Августа 2024 • 00:35 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 3.90 X 3.85 2 1.85
Через 17 ч. 7 мин.

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель рассказал, какова вероятность прихода в клуб нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Звезда Серии А считается одной из целей «синих» в текущее трансферное окно. Ситуацию осложняют ценник форварда и его требования по зарплате, однако, по мнению Оби Микеля, шансы на осуществление сделки довольно велики. В беседе с BeIN Sports экс-хавбек оценил вероятность трансфера Осимхена в «Челси» в 60%, отметив при этом, что лидер атаки «Наполи» хотел бы пойти по стопам других нигерийских игроков, представлявших цвета лондонского гранда.

Стоимость Виктора Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро. На футболиста также претендует «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Джон Оби Микель Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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