Хаверц поучаствовал в 17 голах в последних 15 матчах за «Арсенал» в АПЛ

Кай Хаверц отвечает на критику впечатляющей результативностью в матчах за лондонский «Арсенал».

Немецкий игрок помог «канонирам» одолеть «Вулверхэмптон» в поединке первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги (2:0), поучаствовав в обоих голах команды. В первом тайме 25-летний игрок отличился сам, а во второй половине ассистировал Букайо Саке. Как отмечает Squawka, в активе Хаверца 17 результативных действий в последних 15 встречах в рамках чемпионата Англии. В десяти случаях футболист забивал сам, ещё семь раз после его передач ворота поражали товарищи.

В прошлой кампании Кай Хаверц стал автором 13 голов и семи ассистов в 37 матчах АПЛ.