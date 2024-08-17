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Артета: «Арсенал» может выиграть АПЛ и без 114 очков»

17 Августа 2024 • 23:17 Комментировать
Арсенал
2:0
Вулверхэмптон

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал своё недавнее заявление о необходимости набрать 114 очков в новом розыгрыше Премьер-лиги.

Во период предсезонной подготовки журналисты спросили у испанского тренера, что нужно его команде, чтобы наконец-то обойти «Манчестер Сити» и завоевать чемпионский титул. Специалист сказал, что для триумфа «канониры» должны набрать 114 очков.

«Я сказал, что мы точно выиграем, если наберём 114 очков, но это не значит, что мы обязаны набрать столько. Нет смысла вести об этом речь после матча первого тура. Новый сезон – это новая история, которая, надеюсь, будет красивой. Мы пишем её с самого начала, и сегодняшняя победа – первая глава», – заявил Артета в интервью после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0).

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

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