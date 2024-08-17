Артету не устроила игра «Арсенала» во втором тайме

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что его команда не лучшим образом провела второй тайм матча первого тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:0).

Счёт в поединке открыл Кай Хаверц, поразивший ворота на 25-й минуте. Интрига сохранялась вплоть до 74-й минуты, пока Букайо Сака не удвоил преимущество «канониров».

«В первом тайме мы действовали очень здорово, агрессивно, интенсивно. Команда качественно атаковала штрафную и создавала много моментов. Наверное, мы должны были забить два-три гола, и тогда в дальнейшем игра была бы другой.

Во втором тайме мы были небрежны, допускали потери, что особенно опасно в игре с таким соперником. Матч стал более открытым. Затем невероятное мастерство Букайо Саки помогло нам забить второй гол», – передаёт Football.London комментарии Артеты.