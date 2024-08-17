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«Астон Вилла» одолела «Вест Хэм» в равной борьбе

17 Августа 2024 • 21:27 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Астон Вилла

«Вест Хэм» с «Астон Виллой» на равных боролись в матче стартового тура Премьер-лиги. Уже на четвёртой минуте гости с корнера повели, Амаду Онана при попустительстве опекуна открыл счет. Леон Бэйли позже зарядил в штангу, но счет не изменился. Хозяева отыгрались с пенальти - Мэтти Кэш подножкой остановил Томаша Соучека, а Лукас Пакета с точки переиграл голкипера - 1:1.

Во втором тайме Джон Дуран имел шикарный момент, но не попал в створ. На 79-й минуте он исправился и все же забил - 1:2.

Протокол игры  
Вест Хэм1:2Астон Вилла
  4'Онана Амаду (0:1)
(1:1) Пакета Лукас37'  
  79'Дуран Джон (1:2)
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир 85' (Тодибо Жан-Клер ( 85') Мавропанос КонстантиносКилман МаксЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашГидо Родригес 85' (Ингс Дэнни ( 85') Пакета Лукас  31' 74' (Уорд-Праус Джеймс ( 74') Боуэн Джаррод 73' (Фюллькруг Никлас ( 73') Антонио Майкл 73' (Саммервилл Крисенсио ( 73') Кудус Мохаммед
Запасные: Andy IrvingФабьянски ЛукашУан-Биссака АаронКрессуэлл Аарон
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти 82' (Неделькович Коста ( 82') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка 74' (Матсен Ян ( 74') Онана АмадуТилеманс ЮриБэйли Леон  8' 74' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 74'  90') Роджерс МорганМакгинн Джон 62' (Дуран Джон ( 62') Уоткинс Олли 62' (Рамси Джакоб ( 62')
Запасные: Карлос Диего СантосБаркли РоссБуэндия ЭмилианоГоси Джо
17 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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