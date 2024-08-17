«Астон Вилла» одолела «Вест Хэм» в равной борьбе

«Вест Хэм» с «Астон Виллой» на равных боролись в матче стартового тура Премьер-лиги. Уже на четвёртой минуте гости с корнера повели, Амаду Онана при попустительстве опекуна открыл счет. Леон Бэйли позже зарядил в штангу, но счет не изменился. Хозяева отыгрались с пенальти - Мэтти Кэш подножкой остановил Томаша Соучека, а Лукас Пакета с точки переиграл голкипера - 1:1.
Во втором тайме Джон Дуран имел шикарный момент, но не попал в створ. На 79-й минуте он исправился и все же забил - 1:2.
Протокол игры
|4'Онана Амаду (0:1)
|(1:1) Пакета Лукас37'
|79'Дуран Джон (1:2)
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир85' (Тодибо Жан-Клер (85') •Мавропанос Константинос•Килман Макс•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Гидо Родригес85' (Ингс Дэнни (85') •Пакета Лукас 31'74' (Уорд-Праус Джеймс (74') •Боуэн Джаррод73' (Фюллькруг Никлас (73') •Антонио Майкл73' (Саммервилл Крисенсио (73') •Кудус Мохаммед
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти82' (Неделькович Коста (82') •Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка74' (Матсен Ян (74') •Онана Амаду•Тилеманс Юри•Бэйли Леон 8'74' (Филоджин-Байдейс Джейден (74') • 90'Роджерс Морган•Макгинн Джон62' (Дуран Джон (62') •Уоткинс Олли62' (Рамси Джакоб (62')
17 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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