«Астон Вилла» одолела «Вест Хэм» в равной борьбе

«Вест Хэм» с «Астон Виллой» на равных боролись в матче стартового тура Премьер-лиги. Уже на четвёртой минуте гости с корнера повели, Амаду Онана при попустительстве опекуна открыл счет. Леон Бэйли позже зарядил в штангу, но счет не изменился. Хозяева отыгрались с пенальти - Мэтти Кэш подножкой остановил Томаша Соучека, а Лукас Пакета с точки переиграл голкипера - 1:1.

Во втором тайме Джон Дуран имел шикарный момент, но не попал в створ. На 79-й минуте он исправился и все же забил - 1:2.