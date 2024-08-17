Артета вспомнил Месси, высказываясь об игре Саки

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета сравнил вингера Букайо Саку с Лионелем Месси.

22-летний англичанин помог «канонирам» одержать победу в матче первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги, поразив ворота «Вулверхэмптона» (2:0).

«Почему Саке до сих пор позволяют смещаться под левую и бить? Именно так обычно и обстоят дела с хорошими игроками. Можно привести в пример Месси: мы знаем, что он будет делать, но он продолжает делать это постоянно, его невозможно остановить. Это говорит о качестве», – приводит Football.London слова Артеты.

24 августа «Арсенал» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в поединке второго тура АПЛ.