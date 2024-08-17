Артета ответил на вопрос о перспективах «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре своей команды после матча первого тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:0).

Три очка лондонцам принесли точные удары Кая Хаверца и Букайо Саки на 25-й и 74-й минутах.

«Готова ли команда сделать шаг вперёд в этом сезоне? Я увидел готовность, но мы должны демонстрировать это в каждом матче – и в нашей игре, в и результатах. От этого будет зависеть, сможем ли мы сделать следующий шаг.

Перед первой игрой всегда существует некоторая неуверенность, особенно когда тебе противостоит сложный соперник, но мы забили два гола, смогли не пропустить. Работа выполнена», – цитирует Football.London Артету.