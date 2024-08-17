Салиба установил рекорд «Арсенала»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба отметился уникальным достижением.

«Канониры» начали сезон с победы в матче первого тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:0). В составе команды Микеля Артеты отличились Кай Хаверц и Букайо Сака, забившие на 25-й и 74-й минутах соответственно.

После сегодняшнего успеха на счету Салиба уже 50 выигранных матчей с «Арсеналом» в АПЛ. Француз достиг этого показателя быстрее всех в клубной истории – ему потребовалось всего 66 игр, отмечает журналист Фабрицио Романо. Примечательно также, что в 30 случаях лондонцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности.